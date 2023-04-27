Петербуржцы рассказали, какой уровень пенсии считают достойным

В Санкт-Петербурге жители выразили свое мнение о достойной пенсии. По их словам, ее размер должен составлять примерно 47 тысяч рублей в среднем, что на 1,3% больше, чем пять месяцев назад.

В Северной столицы местные жители рассказали, что хотят получать пенсию в среднем в размере 47 тысяч рублей. Их пенсионные притязания за пять месяцев выросли на 1,3%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Однако фактические средние выплаты по РФ в два с половиной раза ниже этой суммы. В декабре прошлого года она составила 18,5 тысяч рублей.

Отметим, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года были проиндексированы на 4,8%, социальные пенсии — с 1 апреля 2023 года на 3,3%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге многие люди задумываются над тем, чем будут заниматься после выхода на пенсию. Около 14% жителей намерены продолжить работать.