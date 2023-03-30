Владимиром Путиным был подписан указ о проведении в Москве Международной выставки-форума "Россия"

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной выставки-форума “Россия”, на котором будут продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики. Выставка-форум пройдет на ВДНХ.

Согласно указу, Международная выставка-форум "Россия" продемонстрирует важнейшие достижения России в разных отраслях экономики, в том числе в промышленности, энергетике, транспорте, в аграрном комплексе, строительстве, науке и культуре.

Еще одной важной целью выставки будет демонстрация положительного опыта развития субъектов страны.

Выставка-форум будет проведена в 2023-2024 годах в столице РФ на территории ВДНХ.

Председателем оргкомитета по подготовке и проведению выставки был назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.