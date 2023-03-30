В Петербурге любитель гонок уходя от погони устроил ДТП и остановился только после предупредительного выстрела

В Выборгском районе Петербурга пролетевший мимо патруля дорожной полиции лихач без прав спровоцировал погоню. Остановить нарушителя удалось только после применяя табельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на Истровском проспекте автоинспекторы пустились в прогоню за автомобилем, водитель которого ехал с нарушениями ПДД и превышая скорость. Нарушитель игнорировал требования сотрудников полиции об останове.

В ходе погони лихач постоянно увеличивал ход, стараясь оторваться от преследования и создавая опасную ситуацию на дороге. На перекрестке проспекта Большевиков и улицы Народной, не предоставив преимущество, нарушитель совершил столкновение с другим авто.

В итоге инспекторы применили табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух, преследуемая машина остановилась. Покинув авто, мужчина попытался убежать, но был задержан.

Как выяснилось 36-летний задержанный был лишен водительских прав в прошлом, 2022-м, году. На него составили два административных протокола.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе сотрудники ДПС пустились в погоню за нарушителем на Chevrolet, который остановился только после того, как был открыт огонь.