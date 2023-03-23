  • 23 Март 2023
USD 24.03.2023 76.3072 +-0.6489
USD ММВБ 19:15 75.9751  
EUR 24.03.2023 83.1452 +0.1782
EUR ММВБ 19:15 82.6551  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Зоозащитница рассказала, как можно было бы решить дефицит площадок для выгула собак в Петербурге

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Темы дня

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается двенадцать площадок для выгула собак, что явно, мягко говоря, маловато для большого и быстроразвивающегося города. О том, почему площадки для выгула четвероногих питомцев также важны, как и детские, рассказала зоозащитник Анастасия Комагина.

В беседе с “МК в Питере”, зоозащитница рассказала, что данный вопрос является актуальным, так как петербуржским собачникам порой негде выгуливать питомца, так как во многих местах выгул запрещен. Она также отмечает, зоны для выгула должны быть в шаговой доступности.

Проблема является животрепещущей и к ней все активней привлекают внимание не только владельцы собак, но и зоозащитник и депутаты. Наличие мест для выгула очень важная потребность, удовлетворив которую, можно будет решить проблемы не только собачников.

Остальным жителем также будет комфортнее, если не у владельцев собак не будет надобности выгуливать пушистых друзей в местах скопления людей, например в парках.

Комагина подчернила, что помочь в частичном решении этой проблемы могли бы застройщики. Они должны создавать такие места при строительстве объектов, наравне с детскими площадками.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram