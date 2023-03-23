Зоозащитница рассказала, как можно было бы решить дефицит площадок для выгула собак в Петербурге

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается двенадцать площадок для выгула собак, что явно, мягко говоря, маловато для большого и быстроразвивающегося города. О том, почему площадки для выгула четвероногих питомцев также важны, как и детские, рассказала зоозащитник Анастасия Комагина.

В беседе с “МК в Питере”, зоозащитница рассказала, что данный вопрос является актуальным, так как петербуржским собачникам порой негде выгуливать питомца, так как во многих местах выгул запрещен. Она также отмечает, зоны для выгула должны быть в шаговой доступности.

Проблема является животрепещущей и к ней все активней привлекают внимание не только владельцы собак, но и зоозащитник и депутаты. Наличие мест для выгула очень важная потребность, удовлетворив которую, можно будет решить проблемы не только собачников.

Остальным жителем также будет комфортнее, если не у владельцев собак не будет надобности выгуливать пушистых друзей в местах скопления людей, например в парках.

Комагина подчернила, что помочь в частичном решении этой проблемы могли бы застройщики. Они должны создавать такие места при строительстве объектов, наравне с детскими площадками.