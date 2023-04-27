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В Петербург вернулась прохладная погода с дождями и грозами

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием атмосферного фронта, который поделит регион на холодный запад и теплый восток. Ожидается холодная и ветренная погода с дождями.

В четверг, 27 апреля, Северная столица окажется в зоне атмосферного фронта. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, а местами возможны грозы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт рассказал, что температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов, в Ленобласти местами до +14 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

В пятницу, 28 апреля, продолжится похолодание.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге 25 апреля было на несколько градусов жарче, чем положено по климатической норме. Такая погода продержалась еще на протяжении двух дней. 

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