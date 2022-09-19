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Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?


© Фото: pxhere

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Золотые, платиновые и серебряные монеты покупают не только для составления коллекций на любимые тематики (спорт, архитектура, выдающиеся личности). Рубли, доллары, евро, лари, лиры рассматриваются как средство инвестировать деньги.

Какие монеты купить в интернет-магазине для вложения и преумножения средств? Традиционно высок спрос на редкости: браки, небольшие тиражи, специальные выпуски, необычные тематики, пробные экземпляры. Их можно заказать сегодня, чтобы продать дороже (выгоднее) завтра. Способов реализации монет много: в скупку, в ломбард, в банк (где это можно), через форумы или доски объявлений.

Купить монеты царской России для инвестиции

Рубли, полушки, деньги, червонцы, империалы, полуимпериалы, полтинники и полуполтинники традиционно привлекают нумизматов не только из РФ, но и из стран СНГ. Монеты царской России можно купить для коллекции как в интернет-магазинах, так и через аукционы. Онлайн продаются обычно тиражные экземпляры в разном состоянии. Через аукционы реализуют редкие экземпляры (пробные, донативные, перечеканы), сохранившиеся едва ли не в единичном количестве

Желающие купить монеты Российской империи для инвестиции могут обратить внимание на:

  • 5 рублей Николая II (как пятирублевики, так и монеты с обозначением номинала «Полуимпериал», 1895-1897);
  • 10 руб. Николая II (как сами десятирублеивики, так и имеющие номинал «Империал», 1895-1897);
  • 5 рублей 1802-1805 г. (полуимпериалы).

В интернет-магазинах представлены не только золотые изделия и / или же серебряные монеты царской России. Много и медных экземпляров (но в связи с особенностями металла и нюансами обращения они могут иметь плохое состояние). Стоит покупать деньги периода Российской империи только на проверенных площадках, т.к. встречается много подделок.

Купить коллекционные монеты России и стран мира

Заказать коллекционные монеты Российской Федерации и стран мира интересно для составления тематики. 

К примеру, в 2022 году РФ выпустила серебряные рубли в цвете, посвященные растениям из Красной книги (гриб сетконоска, фиалка надрезанная, белоязычковый одуванчик). Также интересны и другие коллекционные монеты-новинки 2022 года: «Холковский монастырь», «Первый групп. космический полет» (выпущен также и Приднестровьем), «300 лет Нижнему Тагилу» и так далее.

Страны Еврозоны чеканят 1,5 евро, 3 евро, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 250 и другие в драгметаллах. Тематики разные: защиты животного мира, юбилеи со дня рождения или смерти выдающихся личностей, архитектурные памятники, олимпийские игры и спорт.

Для коллекции можно купить медно-никелевые, золотые экземпляры и / или же серебряные монеты стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Молдова и другие).

Собирать коллекции стран мира проще, если пользоваться поиском по интернет-магазинам нумизматики.


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