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В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона


© Фото: МегаФон

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Оператор обновил свыше 350 объектов инфраструктуры на фоне троекратного роста трафика в своей сети. Теперь свыше 5 миллионов горожан могут выходить на связь на более высоких 4G-скоростях.

Больше всего базовых станций МегаФон построил и модернизировал в Красногвардейском и Приморском районах, где проживает около 20% населения города. Новые объекты связи также появились на трассах в сторону популярных курортных локаций Сестрорецка и Зеленогорска.
Акцент в развитии мобильной сети компания сделала и на обновлении оборудования базовых станций. Специалисты оператора повысили их мощность, пропускную способность, а также активировали диапазон 1800 МГц. Это позволило увеличить скорость интернета и дальность сигнала. Улучшения прошли в каждом районе города: центр и окраины, ключевые транспортные развязки, популярные достопримечательности как в пределах Петербурга, так и пригороде.

«Сеть – это живой организм. Мы регулярно мониторим ее состояние, формируя статистику показателей качества. По итогам планомерно и органично проводим оптимизацию: уменьшаем или добавляем емкость, корректируем углы наклона антенн и многое другое. Для этого на базовых станциях установлено специальное программное обеспечение, есть сотрудники, которые ежедневно измеряют параметры сети», – разъясняет Максим Загинай, технический руководитель МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным аналитиков МегаФона, пользовательский трафик в Санкт-Петербурге с начала года уже достиг 250 Петабайт, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 25%. Такой объем данных эквивалентен свыше 250 миллиардов книг в электронном формате. Для сравнения, фонд самой известной библиотеки в стране – Российской государственной – всего около 50 миллионов книг.
Результаты постоянных улучшений на сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 г. В Петербурге по итогам замеров 220 тысяч пользователей среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель: скорость интернета составляет 23,49 Мбит/c.

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