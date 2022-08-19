Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»

Апарт-отель Putilov Avenir, построенный ГК «ПСК» и сданный в эксплуатацию в этом году, получил три звезды по международной системе классификации гостиниц.



Свидетельство о присвоении категории выдано 18 августа 2022 г. по итогам выездной проверки апарт-отеля, включая номерной фонд, персонал и предоставляемые услуги. Все параметры соответствуют международным требованиям, необходимым для присвоения категории «Три звезды».



Техническое открытие Putilov Avenir уже состоялось, сейчас апарт-отель готовится к официальному открытию.



— Присвоение категории «Три звезды» является отправной точкой начала сервисной эксплуатации Putilov Avenir. Мы безукоризненно выполнили все требования, в чем убедилась экспертная комиссия, — говорит Анна Панова, генеральный директор PSK Invest. — Мы фиксируем интерес к размещению со стороны деловой аудитории: Putilov Avenir единственный апарт-отель в Кировском районе города, расположенный у метро, рядом с пересечением крупных городских магистралей. Также прогнозируем интерес со стороны туристов: спрос на Петербург и его пригороды остается высоким до конца золотой осени.



Putilov Avenir — первый апарт-отель сети Avenir, введенный в эксплуатацию в 2022 г. Он находится рядом со ст. метро «Кировский завод», на пр. Стачек, 64. В апарт-отеле 336 номеров, от 20 до 37 кв. м. Общая площадь Putilov Avenir — 12 000 кв. м.



Реализацией программ доходности, сдачей номерного фонда в аренду, и управлением объектом занимается PSK Invest — управляющая компания в структуре ГК «ПСК», девелопера сети Avenir. PSK Invest создана в начале 2021 г. для разработки концепций и управления объектами сети Avenir, в которую также войдут Kirovsky Avenir (ст. м. «Автово») и Moskovsky Avenir (ст. м. «Фрунзенская»). Общий номерной фонд апарт-отелей — 1127 апартаментов различных категорий.



Для каждого проекта сети Avenir PSK Invest, помимо индивидуальных концепций, разработала пакеты меблировки и оснащения юнитов, передаваемых в управление под сдачу в аренду. Оснащение выполнено по гостиничным стандартам, исходя из категории каждого апарт-отеля сети.



Putilov Avenir построен ГК “ПСК” менее чем за два года. Апарт-отель ориентирован как на бизнес-, так и на индивидуальных путешественников и долгосрочное размещение.



Общая сумма инвестиций в создание сети Avenir и управляющей компании PSK Invest — 4 млрд руб.