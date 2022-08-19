  • 19 Август 2022
USD 19.08.2022 59.9570 -0.7982
USD ММВБ  
EUR 19.08.2022 60.8957 -0.9365
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»


© Фото: ГК "ПСК"

Темы дня

Апарт-отель Putilov Avenir, построенный ГК «ПСК» и сданный в эксплуатацию в этом году, получил три звезды по международной системе классификации гостиниц.

Свидетельство о присвоении категории выдано 18 августа 2022 г. по итогам выездной проверки апарт-отеля, включая номерной фонд, персонал и предоставляемые услуги. Все параметры соответствуют международным требованиям, необходимым для присвоения категории «Три звезды».

Техническое открытие Putilov Avenir уже состоялось, сейчас апарт-отель готовится к официальному открытию.

— Присвоение категории «Три звезды» является отправной точкой начала сервисной эксплуатации Putilov Avenir. Мы безукоризненно выполнили все требования, в чем убедилась экспертная комиссия, — говорит Анна Панова, генеральный директор PSK Invest. — Мы фиксируем интерес к размещению со стороны деловой аудитории: Putilov Avenir единственный апарт-отель в Кировском районе города, расположенный у метро, рядом с пересечением крупных городских магистралей. Также прогнозируем интерес со стороны туристов: спрос на Петербург и его пригороды остается высоким до конца золотой осени.

Putilov Avenir — первый апарт-отель сети Avenir, введенный в эксплуатацию в 2022 г. Он находится рядом со ст. метро «Кировский завод», на пр. Стачек, 64. В апарт-отеле 336 номеров, от 20 до 37 кв. м. Общая площадь Putilov Avenir — 12 000 кв. м.

Реализацией программ доходности, сдачей номерного фонда в аренду, и управлением объектом занимается PSK Invest — управляющая компания в структуре ГК «ПСК», девелопера сети Avenir. PSK Invest создана в начале 2021 г. для разработки концепций и управления объектами сети Avenir, в которую также войдут Kirovsky Avenir (ст. м. «Автово») и Moskovsky Avenir (ст. м. «Фрунзенская»). Общий номерной фонд апарт-отелей — 1127 апартаментов различных категорий.

Для каждого проекта сети Avenir PSK Invest, помимо индивидуальных концепций, разработала пакеты меблировки и оснащения юнитов, передаваемых в управление под сдачу в аренду. Оснащение выполнено по гостиничным стандартам, исходя из категории каждого апарт-отеля сети.

Putilov Avenir построен ГК “ПСК” менее чем за два года. Апарт-отель ориентирован как на бизнес-, так и на индивидуальных путешественников и долгосрочное размещение.

Общая сумма инвестиций в создание сети Avenir и управляющей компании PSK Invest — 4 млрд руб.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы

    Лучшее в Петербурге

    Жителям Петербурга рассказали об уникальности Медного всадника в день его 240-летия

    читать далее →

    Президент Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ
    10.08.22
    МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 
    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей
    08.08.22
    АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram