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Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!


© Фото: Галамарт

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1 сентября в Санкт-Петербурге, в поселке Шушары, пройдет праздничное открытие детской зоны магазина товаров для дома «Галамарт». Всех гостей ждет по-настоящему незабываемое зрелище: выступление музыкальных коллективов, встреча с героями BY Universe, мастер-классы, обширная праздничная программа и, конечно, скидки и розыгрыш! Хедлайнеры мероприятия певица, ведущая телеканала НТВ, народный блогер Baba Yaga, музыкальная группа «Neдетки».

В первый день осени в ТК «Центральная Усадьба» пройдет открытие детской зоны в  народном магазине «Галамарт». В честь праздника будет организована концертная программа, приглашенной звездой которой станет главная Baba Yaga страны! Всех гостей будут встречать супергерои Вселенной BY: Леший, Конёк, Заря, Пересвет и Ермак. 

Успокоить свои нервы после трудного рабочего дня поможет световая песочница с кинетическим песком – самый настоящий антистресс, который понравится не только взрослым, но и дети оценят его. Будет установлена специальная грифельная доска, на которой оставить свой шедевр сможет каждый! А вишенкой на торте станут интерактивная проекция на полу и яркая фото-зона. 

Если вы думали, что это все сюрпризы, которые подготовила команда «Галамарт», то это не так! Весь день гости магазина смогут увидеть яркое акробатическое выступление джамперов, познавательное крио-шоу, на котором вам покажут, как за считанные секунды получить мороженное и превратить банан в молоток. Для сладкоежек организован стенд со сладкой ватой, а для тех, кто любит выделяться - профессиональный аквагрим. И всё это абсолютно бесплатно только в народном магазине!
В 12:00 стартует праздничная программа. На концерте выступят: хореографический ансамбль «Алегро», школа танцев «Горизонт Событий» и школа танцев Гюльнары Алиевой "Дюка". Хедлайнерами вечера станут харизматичные и яркие девчонки из группы "NEдетки" и певица, рэпер, блогер, спортсменка и с какой-то стороны даже красавица – BABA YAGA. Они споют совместный хит «ОК», который никого не оставит равнодушным! 


Пока дети веселятся, родителям будет, чем заняться. В честь открытия «Галамарт» подготовил выгодные предложения. Только 1 сентября в магазине будет действовать скидка 30% на весь ассортимент товара.

А  вечером того же дня пройдет розыгрыш подарков. Чтобы стать участником, покупатель должен сделать любую покупку на сумму от 700 рублей до 31 августа (включительно). Обязательно участвуйте, и вы сможете выиграть самокат, стильный рюкзак, набор посуды, интерактивного робота-щенка, качественный миксер, шуруповёрт или целый бассейн! 

Ждем вас в «Галамарт» 1 сентября в ТК «Центральная усадьба» с 12.00 до 19.00! Адрес: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Новгородский проспект, д. 3, стр. 2; ТК «Центральная Усадьба»Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru

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