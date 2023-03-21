Петербуржцы спорят о появлении «улицы Беглова» в Выборгском районе

Оживленную дискуссию вызвала информация о том, что одна из петербургских улиц может получить название в честь советского режиссера Геннадия Беглова. В 2026 году исполняется 100 лет со дня рождения сценариста, актера и писателя.

Горожане поддержали идею увековечить память о режиссере, однако предупредили, что должно быть обязательное уточнение, о каком именно Беглове идет речь, чтобы губернатор города вдруг не решил, что улица названа в честь него.

В комментариях в соцсетях люди предлагают назвать улицу «Режиссера Беглова», чтобы ни у кого не было никаких иллюзий насчет человека, о котором идет речь.

Стоит отметить, что история с идеей назвать улицу в честь режиссера началась 14 марта. Тогда АНО «Центр культурных программ» обратилось в Топонимическую комиссию города на Неве, чтобы там рассмотрели вопрос присвоения улице, находящейся между улицами Есенина и Ивана Фомина, фамилии деятеля культуры Геннадия Беглова.