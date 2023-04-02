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На Невском проспекте за 14,7 млн рублей установят вазоны с декоративными яблонями

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© Фото: Baltphoto

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В центре Санкт-Петербурга займутся озеленением территории декоративными яблонями в горшках. В прошлом году там установили липы. Стоимость проекта оценивается почти в 15 млн рублей.

В Культурной столице на Невском проспекту появятся вазоны с декоративными яблонями. Конкурс на размещение 68 кашпо с яблонями сортов Scarlet и Red Sentinel в пятницу, 31 марта, объявил Центр комплексного благоустройства. Об этом сообщает dp.ru.

Отметим, что, согласно документации, в закупку включено устройство дренажа в вазонах, посадка и удобрение растений, покрытие грунта декоративной щепой и поливка. Стоимость контракта оценивается в 14,7 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что вследствие обильного применения коммунальщиками противогололедных реагентов при некачественной уборке городских территорий на автомобильных дорогах и тротуарах Петербурга в последние несколько дней образовалась «каша» из снега и грязи.

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