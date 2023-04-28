В России запустили сервис, способный перенести виртуальную инфраструктуру с иностранных серверов

В России появился свой сервис для безопасного переноса виртуальной инфраструктуры с зарубежных платформ.

В пресс-службе МегаФон рассказали, что специалисты создали продукт на базе инструментов кроссплатформенной миграции MINDSoftware. Как отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов, отечественные решения для переноса IT-инфраструктуры с иностранных серверов стали набирать популярность после ухода из страны зарубежных IaaS- и PaaS-провайдеров.

При этом был создан альтернативный сервис, позволяющий переносить виртуальную инфраструктуру с физических серверов, а также из «облака» без остановки работы. Над проектом работали сотовый оператор совместно с компанией MIND Software.

В МегаФоне пояснили, что технологии, на базе которых построено решение, поддерживают операционные системы Windows и Linux. Продукт прошел аттестацию в соответствии с федеральным законодательством и ГОСТом и доступен для использования при работе критической инфраструктурой в госорганах.