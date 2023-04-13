Петербургские ученые создали "умную" одежду, вырабатывающую энергию

Специалисты из Северной столицы придумали одежду, которая может вырабатывать энергию. Проект планируют представить в конце текущего месяца.

"Умная" одежда от петербургских ученых способна вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур. Помимо этого вещи оснащены системой климат-контроля. Об этом сообщает АБН.

Уточняется, что проект Cyber Vestis является одним из первых отечественных прототипов умной одежды. Так, технологию можно будет применять не только в повседневной жизни, но даже на работе в экстремальных условиях.

Известно, что разработку планируют представить на фестивале "От Винта!", который состоится на территории Сочи в конце апреля.