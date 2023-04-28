Ветеринар назвал россиянам самые умные породы собак

Специалист рассказал, какие породы собак могут быстро запоминать и выполнять команды, а также обладают крепким здоровьем и развитым интеллектом.

Эксперт-ветеринар Богдан Галкин объяснил, что некоторые животные лучше других поддаются дрессировке в силу своих умственных особенностей. Например, такими отличиями могут похвастаться представители пород-компаньонов. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

Так, среди самых умных собак встречаются лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка. Первые две породы отличаются чрезвычайной доброжелательностью и средним размером. А вот немецкие овчарки обладают инстинктом защитника и очень хорошо поддаются дрессировке.

По совам специалиста, одними из самых умных собак считаются пудели, бордер-колли и сенбернары, у которых на генетическом уровне заложена забота о человеке.