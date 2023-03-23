Путешественник Федор Конюхов собирается побить два мировых рекорда в полете на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов собирается отправиться в полет на воздушном шаре в городе Кировск. В полет он отправится вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло.

Как пишет “МК в Мурманске”, полет состоится 24 марта, ранним утром. Мужчины собираются установить два мировых рекорда. Один из них, это преодоление действующего рекорда дальности – 2 360 километров. Он был поставлен японским пилотом Мичио Канда в 1997 году на английской оболочке в Австралии.

Также Федор Конюхов и Иван Меняйло собираются побить свой собственный рекорд на продолжительность полета, поставленный в 2017 году. Тогда полет составил 55 часов.

На площадку уже доставлено все необходимое, все приготовления к полету завершены.