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В Комтрпансе рассказали об изменениях в законодательстве, связанных с зонами платной парковки в Петербурге

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© Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

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В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга рассказали о нововведениях, связанных с зоной платной парковки и о том, какие улицы включат в нее в Василеостровском и Адмиралтейском районе, после рассмотрения обращений граждан.

Так, многодетные семьи, в которых воспитывается четыре ребенка и больше, смогут получить два парковочных разрешения на два автомобиля вместо одного. Также для нерезидентов платной парковки собираются ввести тарификацию по минутам.

По мимо этого, в Комтрансе рассматривают вопрос о предоставления права на оформление парковочного разрешения жителям улиц, которые не включены в адресный перечень платных парковок.

Отмечается также, что по результатам рассмотрения обращений граждан, поступавших с 1 февраля по 1 марта, было принято решение об создании в Василеостровском районе зоны платной парковки только в исторической части, а именно до Наличной улицы. Около 30 улиц, что расположены западнее Наличной улицы, не будут включены в зону платной парковки. Но для того, чтобы проживающие на Наличной улице горожане могли оформить льготное разрешение жителя, улицы намывной территории района останутся в перечне.

Аналогичная ситуация обстоит в Адмиралтейском районе для улиц, располагающихся за Обводным каналом. По просьбам горожан в зону платной парковки войдет участок Пионерской улицы (четная сторона) от Новоладожской улицы до набережной Адмирала Лазарева, Бородинская улица на участке от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта (нечетная сторона) и Парфеновская улица.

Всего с 1 февраля по 1 марта было рассмотрено и проанализировано 199 связанных с платной парковкой обращений, поступивших от петербуржцев.

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