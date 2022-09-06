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МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi


© Фото: МегаФон

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МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.
 
Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.
 
Технология позволяет использовать любой Wi Fi роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента за счёт использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. Благодаря этим кодекам голос звучит так четко, как будто собеседник находится рядом.
 
Запуск VoWiFi МегаФон начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны. Абоненты компании в Санкт-Петербурге пользуются голосовыми вызовами через WiFi c октября 2020 года.

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Жители Санкт-Петербурга чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 1, Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy A12. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов. 
 
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