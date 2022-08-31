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АО «ЛОЭСК» – 18 лет


© Фото: ЛОЭСК

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О победах, целях и планах рассказал генеральный директор компании Андрей Демин.

30 августа АО «ЛОЭСК» отмечало свой день рождения. Уже 18 лет компания уверенно выполняет свою главную задачу – снабжает дома, социальные объекты и предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области электричеством, делает это без перебоев. За эти годы АО «ЛОЭСК» стала второй по величине электросетевой организацией в регионе и одной из крупнейших электросетевых компаний в стране. 6 филиалов общества обслуживают больше 1 миллиона человек в 210 населенных пунктах. Сотрудники компании ежедневно следят за состоянием 12 тысяч километров линий электропередачи и почти 4,5 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

«Много произошло за эти 18 лет. Энергетическая отрасль продолжает меняться у нас на глазах, и мы стараемся идти в ногу со временем. Несмотря на безусловно полезную автоматизацию и цифровизацию, в энергетике всегда будет нужен человек. В нашей команде трудятся настоящие профессионалы своего дела, которым небезразлична их работа, которые понимают свою ответственность перед жителями Ленинградской области, – отметил генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Демин. – Мы регулярно налаживаем партнерские связи с компаниями из других сфер, работаем на благо жителей с нашим акционером - правительством Ленинградской области, чтобы способствовать развитию региона».

В День образования компании Андрей Демин наградил 21 лучшего сотрудника, им вручены памятные часы, благодарности и почетные грамоты за добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия, также генеральный директор отметил слаженную работу коллектива.

Помимо своей основной деятельности АО «ЛОЭСК» активно участвует в социальной жизни региона, регулярно становится партнером различных фестивалей и форумов, сотрудники компании занимаются просвещением молодого поколения в сфере электроэнергетики.

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