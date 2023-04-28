Диетолог объяснила, чем опасны обезжиренные продукты

Чтобы сбросить или не набрать лишние килограммы, некоторые граждане регулярно делают выбор в пользу обезжиренных продуктов, не догадываясь, какая опасность скрывается в их постоянном употреблении.

О том, какой вред здоровью наносят обезжиренные продукты, рассказала, диетолог Татьяна Фильпова. В беседе с "МК в Питере" специалист заметила, хоть такая пища и не наносит прямого серьезного урона человеку, в ней не хватает жиров и молочных жиров.

В остальном же присутствие обезжиренных продуктов в рационе допускается, так как, по словам диетолога, доля полезных вещей в них есть, также они продолжают оставаться источником белка.

Петербуржцам напомнили, что при желании снизить вес нет смысла выбирать обезжиренные продукты, так как там находятся не те жиры, которые усугубляют ситуацию с лишними килограммами.