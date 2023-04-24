Жителей Петербурга заверили, что дома не перестанут прогревать вплоть до 9 мая

Уже совсем скоро в Северной столице завершится отопительный сезон, однако горожан заверили, что раньше 9 мая батареи холодными не станут.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сейчас на территории региона установились очень теплые дни, но в скором времени вернется похолодание, из-за чего протапливать дома не прекратят вплоть до 9 мая. Об этом сообщает Neva.Today.

Как правило, основанием для конца отопительного сезона является температура +8 градусов и выше на протяжении пяти дней подряд. До 26 апреля нужное количество дней в Петербурге как раз наберется, но потом столбики термометра снова упадут, а среднесуточная температура в конце апреля будет ниже +5 градусов.

В сложившейся ситуации, по мнению Колесова, раньше 9 мая без отопления петербуржцев не оставят.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что погода с температурами в +20 градусов задержится в Петербурге до середины текущей недели, но потом вернется похолодание, когда столбики термометра могут опуститься до +8 градусов.