На Лесном неизвестный с помощью ножа пытался заставить мужчину убить собаку

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный достал нож и требовал от мужчины убить собаку. После отказа он выстрелил из предмета, похожего на оружие, после чего скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по Лесному проспекту неизвестный угрожал ему ножом, требуя убить собаку. Также он выстрелил чем-то светошумовым.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что 25 апреля между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого неизвестный достал нож и угрожал 34-летнему пострадавшему. После требования убить собаку и выстрела он скрылся на автомобилем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как защитить собак от укусов змей в летний период. В это время повышенный риск ожидает как людей, так и домашних животных.