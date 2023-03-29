В Петербурге скончался школьник, экстренного госпитализированный из вестибюля метро с сильным отравлением

В Центральном районе Санкт-Петербурга после экстренной госпитализации из вестибюля метро скончался 16-летниий подросток. У мальчика диагностировали сильное отравление неустановленным веществом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшего, который оказался жителем Ленобласти, забрали со станции метро "Лиговский проспект" утром 28 марта. Школьник с острым отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии доехал до больницы, где позже скончался.

У мальчика диагностировали эпилепсию, отек головного мозга, а позже и клиническую смерть. Подросток ушел из жизни около 10 утра того же дня.

Труп направили в морг для выяснения причины смерти. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красносельском районе жительница Петербурга, находясь дома, наткнулась на труп 16-летнего сына. На теле подростка следов насильственной смерти найти не удалось.