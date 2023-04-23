В Ленобласти женщина обнаружила избитый труп сожителя

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили труп мужчины. Сожительница погибшего заявила, что его убили неизвестные. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 22 апреля, в полицию поступило заявление от 37-летней местной жительницы. По словам заявительницыы, ей позвонила сожительница брата, которая заявила, что его убили неизвестные.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 44-летнего мужчины со следами телесных повреждений лица.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурге родители в детской кроватке обнаружили труп младенца. Причину трагедии установят специалисты.