Прохожий заметил в Троицком ручье человеческие череп и кости

В Петродворцовом районе случайный прохожий наткнулся на человеческие череп и кости, плавающие в ручье. Останки направили в морг на исследование.

Как стало известно Санк-Петербург.ру, 24 апреля около двух часов дня в экстренные службы обратился мужчина, сообщивший об обнаружении в водах Троицкого ручья, расположенного на территории Александрийского парка, костных останков человека.

В результате на месте происшествия правоохранители нашли череп, а также тазовую и берцовую кости. Останки направили в морг для проведения генетической экспертизы. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 19 апреля в Петродворцовом районе мужчина, работая в подвале частного дома, наткнулся на человеческие кости.