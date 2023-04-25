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На Пролетарской два человека отправились в больницу из-за загоревшегося постельного

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© Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

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Несколько человек пострадали в результате возгорания постельных принадлежностей на Пролетарской. Пожар удалось устранить достаточно быстро.

Ночью, около 02:48, спасателям поступило сообщение, что произошел пожар в Колпинском районе, на Пролетарской улице, 62, корпус 3. Выяснилось, что горит однокомнатная квартира.

По прибытию на место удалось установить, что в комнате площадью 20 "квадратов" загорелось постельное. Огонь успел охватить один квадратный метр. 

Пожар потушили оперативно, - в 03:12 почти  все мероприятия уже были завершены. 

После пожара двух пострадавших направили в медицинское учреждение. На месте работали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. В настоящее время все детали и причины возгорания устанавливают специалисты. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь с 20 на 21 апреля восемь человек экстренно покинули жилой дом на Матроса Железняка из-за пожара. 

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