Несколько человек экстренно покинули жилой дом на Матроса Железняка из-за ночного пожара

Ночью в Приморском районе из загоревшейся квартиры жилого дома на Матроса Железняка эвакуировали 8 человек. Сведения о пострадавших в результате произошедшего пока не поступали.

Сообщение о возгорании поступило специалистам около трех часов ночи. Уточнялось, что пожар произошел в доме 35 по улице Матроса Железняка. На место оперативно выехали две единицы техники и 10 человек личного состава.

По прибытию удалось установить, что в трехкомнатной отдельной квартире огонь охватил пять квадратных метров комнаты. Около 03:44 пожар потушили.

В ходе мероприятий спасатели вывели из горящей квартиры восемь человек. О пострадавших пока не сообщалось.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 16 апреля под утро из полыхающей коммунальной квартиры на набережной Обводного канала из коммунальной квартиры из-за пожара эвакуировали 8 человек.