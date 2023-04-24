Пожилой петербуржец и бывший заключенный в ходе пьянки устроили поножовщину на Боткинской улице

В Выборгском районе распитие спиртного у бывшего заключенного закончилась поножовщиной. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, на Академика Лебедева днем 23 апреля мужчина наткнулся на сильно раненного пожилого мужчину, которого экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с ножевым ранением виска, сотрясением мозга и алкогольной интоксикацией. Пострадавший попал к медикам в тяжелом состоянии, но успел пояснить, что около трех часов дня распивал спиртное в гостях на Боткинской улице. Между ним и хозяином квартиры вспыхнула ссора, после чего злоумышленник избил гостя и ранил его ножом. Затем пострадавший сам ушел из квартиры.

В доме 15, корпус 2 по Боткинской улице правоохранители поймали 39-летнего петербуржца в состоянии алкогольного опьянения с непроникающими колото-резанными ранами спины и правой руки. Мужчину отправили в Мариинскую больницу для получения помощи, а потом забрали в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный имеет множество судимостей за грабеж и кражу, а также был лишен свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его освободили условно-досрочно и оставили под административным надзором.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Есенина петербуржец, находившийся в гостях, сообщил в экстренные службы о ножевом ранении, но вскоре был и сам задержан вместе с хозяином квартиры.