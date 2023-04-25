Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на теракт в Санкт-Петербурге

Подозреваемого в покушении на теракт задержали в Петербурге. У мужчины дома нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, а также электронные носители информации.

О россиянине, планировавшем террористический акт в Северной столице, стало известно накануне, 24 апреля. Тем не менее, специалисты успешно предотвратили противоправную деятельность мужчины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по Петербургу и области, подозреваемый является членом запрещенной в России организации. Допускается, что злоумышленник планировал поджечь транспорт подразделений органов внутренних дел.

Отмечается, что после задержания в жилище мужчины нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и электронные носители информации.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать все детали и обстоятельства произошедшего, а также проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обвиняемая в теракте на Университетской набережной Трепова выразила сожаление о произошедшем после просьбы провести открытое слушание.