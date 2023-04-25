Кузнецовская улица утонула в кипятке из-за прорыва трубы

В Московском районе Санкт-Петербурга 25 апреля прорвало трубу с кипятком на Кузнецовской улице. В результате несколько припаркованных рядом с местом аварии машин оказались в опасности.

Прорыв трубы на Кузнецовской улице подтвердили в пресс-службе "Теплосетей Санкт-Петербурга", также кадрами произошедшего делились и сами очевидцы в социальных сетях. В связи с аварией, произошедшей около часа дня, с 13:15 временно перекрыли движение транспорта от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта. Об этом сообщает "МК в Питере".

В случае обнаружения нанесенного в результате прорыва ущерба, петербуржцам пообещали его компенсировать. В ближайшее время специалисты произведут замену поврежденного участка трубы.