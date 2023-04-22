Под Петербургом правоохранители нашли у матери заключенного арсенал оружия и патронов

В Волосовском районе Ленобласти правоохранители наткнулись на внушительный арсенал патронов и оружия, хранившийся в одной из местных хозпостроек. Оказалось, что ее владельцем является мать заключенного.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, обыск провели с разрешения 64-летней жительницы Волосово. Женщина предположила, что обнаруженное оружие принадлежит ее сыну, который с 2005 года отбывает пожизненное заключение за бандитизм и разбойные нападения.

В результате осмотра были изъяты предмет, похожий на пистолет-пулемет, магазин к нему, еще два ствола от охотничьего ружья, а также приклад и четыре патрона.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе из комнаты моляра правоохранители забрали несколько килограмм тротила, патроны и винтовку.