В Шушарах в детской кроватке обнаружили труп младенца

В Пушкинском районе Санкт-Петербурге родители в детской кроватке обнаружили труп младенца. Причину трагедии установят специалисты.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, накануне, 22 апреля, утром в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома на Московском шоссе в Шушарах скончался младенец.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что признаков насильственной смерти нет. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Отметим, что родителям ребенка являются двое молодых 20-летних. Семья полная, на профилактических учетах не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Тосненском районе Ленинградской области накануне прохожий заметил труп человека. Правоохранители задержали двух подозреваемых. Их доставили в отдел полиции.