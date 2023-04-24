На Стачек после опрокидывания каршеринга погиб курсант

В Кировском районе произошло смертельное ДТП при участие каршеринга. В автомобиле находились учащиеся третьего курса, один из молодых людей в результате ДТП скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на проспекте Стачек вечером 23 апреля. Тогда 20-летний молодой человек взял в аренду у компании каршеринга Volkswagen Polo и отправился в сторону улицы Швецова вместе со своим сокурсником.

В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и налетел на бордюрный камень, затем иномарка перевернулась. В результате произошедшего пассажир автомобиля, уроженец Ставропольского края, от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время военно-следственный комитет проводит проверку по факту ДТП. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после столкновения автомобилей на Народной улице помощь врачей понадобилась девятилетней школьнице. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.