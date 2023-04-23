В Ленобласти у мусорных баков нашли труп 60-летнего мужчины

В Тосненском районе Ленинградской области накануне прохожий заметил труп человека. Правоохранители задержали двух подозреваемых. Их доставили в отдел полиции.

В субботу, 22 апреля, утром в полицию поступило сообщение от очевидцам о том, что у дома в одном из поселков Тосненского района лежит труп. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов у мусорных баков обнаружили труп 60-летнего мужчины со следами телесных повреждений. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два 52-летних местных жителя, которых доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Киришском районе Ленинградской области на пристани реки в кирпичной будке обнаружили труп мужчины с раной в области груди. Тело направлено в морг для установления причины смерти.