Под утро из полыхающей коммуналки на набережной Обводного канала спасатели эвакуировали 8 человек

В Адмиралтейском районе утром 16 апреля загорелась коммунальная квартира в доме на набережной Обводного канала. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщение о возгорании специалисты получили около 07:50 утра. Отмечалось, что на набережной Обводного канала горит коммуналка в трехэтажном здании 209. На место происшествия выехали 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава.

Очаг возгорания находился в комнате и коридоре. К моменту прибытия специалистов огонь охватил площадь 45 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось за 30 минут.

В ходе мероприятий по устранению возгорания из дома эвакуировали 8 человек. Помощь медиков никому не понадобилась. В настоящее время причины и детали произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что один человек погиб в пожаре на Бульваре Новаторов. Спасатели нашли тело на чердаке здания.