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После столкновения двух автомобилей на Народной четверокласснице понадобилась помощь врачей

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© Фото: unsplash

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После столкновения двух автомобилей в Невском районе на Народной улице помощь медиков понадобилась девятилетней школьнице. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о произошедшем 23 апреля ДТП на Народной улице в экстренные службы сообщил очевидец. Мужчина пояснил, что Kia Optima под управление 35-летенего водителя врезалась в следовавшую впереди Hyundai Solaris. В салоне последней машины находились автоледи 1983 года рождения и несовершеннолетняя пассажирка. 

В результате четвероклассницу в состоянии средней степени тяжести с различными повреждениями забрала скорая. Девочку госпитализировали в одну из детских городских больниц.

Известно, что автомобилист, находившийся за рулем Kia Optima, в прошлом году привлекался к административной ответственности. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 16 апреля в результате ДТП на Комендантском проспекте в Петербурге шесть человек попали в больницу, а еще четырем помощь оказали на месте. 

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