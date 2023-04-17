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Восемь человек пострадали после столкновения фуры и нескольких автомобилей на Комендантском

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© Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

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В результате дорожно-транспортного происшествия на Комендантском проспекте в Петербурге шесть человек попали в больницу, а еще четырем помощь оказали на месте. Известно, что в аварии замешана фура.

Информация об инциденте впервые разлетелась по социальным сетям. Так, днем 16 апреля на Комендантском проспекте, недалеко от дома 141 столкнулись как минимум 10 машин, среди которых была замечена фура. Позже в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга уточнили, что после ДТП медики оказали помощь восьми пострадавшим.

Отмечается, что четыре человека, у двоих из которых поднялось давление, получили помощь на месте. Еще пять граждан в состоянии средней степени тяжести и один человек в тяжелом состоянии были госпитализированы. 

Причины столкновения пока неизвестны, однако, по мнению некоторых очевидцев, у фуры отказали тормоза. На месте произошедшего работали шесть бригад скорой. В настоящее время все детали, причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на трассе "Кола" в результате ДТП погибли два человека. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. 

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