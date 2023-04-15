В ДТП на "Коле" погибли два водителя иномарок

На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу, где произошло столкновение. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 14 апреля, днем на 87 километре «Колы» 73-летний петербуржец за рулем Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со Skoda Rapid. За рулем второй иномарки находился 64-летний водитель. Об этом сообщает Neva.Today.

В результате аварии оба водителя скончались на месте происшествия. Также в ДТП пострадали 55-летняя и 56-летняя пассажирки, их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.