Петербуржцам рассказали, когда начнется период отключения горячей воды

В Санкт-Петербурге уже в мае начнется отключение горячей воды в квартирах. Это мероприятие делается для проведения ремонтных работ и испытаний теплосетей.

В Северной столице жителям напомнили о скором отключении водоснабжения. Графики проведения ремонтных работ утверждены. Отключение воды начнется с 22 мая сроком на две недели максимум. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Отметим, что в список также вошли теплоснабжающие организации города, отключения проведут в разное время.

Напомним, что отопительный сезон в городе на Неве закончится после установления температуры выше восьми градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на 12-м километре КАДа планируется ограничить движение транспорта на развязке с Парашютной улицей. Участок дороги перекроют ночью 22 апреля.