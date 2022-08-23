В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

После майского провала, когда рухнули до минимума продажи квартир в новостройках, рынок начал постепенно восстанавливаться. Однако рост ДДУ все еще остается весьма далек от докризисных показателей.

Как пишет NSP, за семь месяцев 2022 года было продано на 40% меньше квартир в новостройках, чем в 2019. Стоит учитывать, что при этом первые несколько месяцев спрос был ажиотажным.

В настоящее время объем продаж держится на уровне 40-50% в сравнении с докризисными показателями. Действует программа субсидированных ставок, но ниже 7% льготные ставки вряд ли опустятся. Также важным фактором остается низкая активность вторичного рынка. Как отмечают эксперты ранок новостроек ощущает себя лучше вторички за счет субсидированной ипотеки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Министерстве финансов РФ предложили ввести послабления по налогообложению для застройщиков.