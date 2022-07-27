В Минфине предложили налоговые послабления для застройщиков

В Министерстве финансов РФ предложили освободить от НДС застройщиков при долевом строительстве гаражей и машиномест в многоквартирных домах. Об этом сообщает NSP.

В поправках, подготовленных в Налоговый индекс, говорится, что от НДС освободят услуги строительной компании, которые оказываются на основании заключенного ДДУ, предусматривающие передачу покупателю нежилых помещений.

Еще одна норма будет исключать применение повышающего коэффициента при исчислении земельного налога при наличии договора о комплексном развитии застроенной территории. Кроме того, в поправке также уточняется порядок исчисления и уплаты страховых взносов за управляющих многоквартирным жильем.

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