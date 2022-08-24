  • 24 Август 2022
USD 24.08.2022 59.8963 0.1544
USD ММВБ  
EUR 24.08.2022 59.3304 -0.2040
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге начали активно выставлять на продажу квартиры попадающих под реновацию хрущевок

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Темы дня

В Петербурге жители хрущевок, которые попадают под программу реновации, начали активно выставлять свои квартиры на продажу. Такие действия вызвали рост предложений на вторичным рынке.

Как пишет Neva.Today, последнее время стало появляться большое количество объявлений по продаже квартир в домах, попадающих под реновацию. Количество предложений на вторичном рынке, по оценкам экспертов, выросли почти в полтора раза, а цены увеличились на 16,7%.

Отмечается, что в одной хрущевке могут быть по четыре-пять продающихся квартир.

По мнению председателя совета директоров Агентства развития и исследований, в недвижимости (АРИН) Андрея Тетыша, заметного скачка среди хрущевок, попадающих под реновацию, не наблюдается и на общую ситуацию на рынке недвижимости Петербурга это не влияет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за семь месяцев 2022 года было продано на 40% меньше квартир в новостройках, чем в докризисном 2019.  

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ
    10.08.22
    МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 
    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram