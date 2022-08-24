В Петербурге начали активно выставлять на продажу квартиры попадающих под реновацию хрущевок

В Петербурге жители хрущевок, которые попадают под программу реновации, начали активно выставлять свои квартиры на продажу. Такие действия вызвали рост предложений на вторичным рынке.

Как пишет Neva.Today, последнее время стало появляться большое количество объявлений по продаже квартир в домах, попадающих под реновацию. Количество предложений на вторичном рынке, по оценкам экспертов, выросли почти в полтора раза, а цены увеличились на 16,7%.

Отмечается, что в одной хрущевке могут быть по четыре-пять продающихся квартир.

По мнению председателя совета директоров Агентства развития и исследований, в недвижимости (АРИН) Андрея Тетыша, заметного скачка среди хрущевок, попадающих под реновацию, не наблюдается и на общую ситуацию на рынке недвижимости Петербурга это не влияет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за семь месяцев 2022 года было продано на 40% меньше квартир в новостройках, чем в докризисном 2019.