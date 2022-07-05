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В Ленобласти вторичный рынок жилья сократился почти вдвое по объему сделок

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Ленинградской области с апреля продажи квартир сократились в два раза. Популярность набирают отдельные участки.

Согласно данным управления Росреестра, за последние 6 месяцев 20222 года в Ленобласти были оформлены 16 026 договоров по купле-продаже квартир. В то время, как за аналогичный период в 2021-м – заключено 22 376 сделок, а этот показатель на 39,6% больше.

Сложившаяся ситуация вполне ожидаема. Все дело в том, что в первом квартале текущего года статистика развивалась так же, как и годом ранее. Однако в апреле случился крах, который впоследствии усугубился в мае – было зафиксировано вдвое меньше успешных сделок от месяца к месяцу. В июне показатели не стабилизировались, сообщает NSP.

Причины проседания связаны с тем, что покупатели, как и продавцы, не могут предугадать будущее. Более того, никакие госпрограммы теперь не поддерживают ипотечные ставки на вторичном рынке. Отчасти это сказывается и на рынке новостроек. Покупатели недвижимости в строящихся ЖК не успевают продавать собственное жилье.

Риэлтор Максим Хансон, совладелец АН Insiders отметил, что апрель-май показал совсем грустную ситуацию на вторичном рынке. Хотя в июне спрос начал стабилизироваться. Связано это с тем, что собственники (продавцы) начали идти на встречу, адаптируясь к новой реальности, и постепенно снижают цены.

На рынке Ленобласти остается популярной «новая вторичка» (квартиры, которые были недавно сданы в новостройках). Средний индекс цен по региону – около 114 тыс. руб. за кв.м, во Всеволожском районе – около 150 тыс. за кв.м.

Но совсем другая ситуация складывается на рынке участков. В течение первого полугода в 2022-м покупатели приобретали 36 947 участков с разрешенным использованием под ИЖС, СНТ или ДНП. Эта цифра выше на 13,7%, чем в январе-июне 2021 года (32 484 сделки). Таким образом, инерция, возникшая еще в период пандемии коронавируса, продолжает сохраняться в регионе. Граждане воспринимают загородную жизнь как более безопасную.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что согласно проведенному опросу, каждый пятый респондент собирается купить недвижимость в столице, а 14% собираются купить дом или квартиру в Петербурге. 

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