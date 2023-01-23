Больше всего квартир москвичи скупают в Петербурге

Тройку самых популярных по приобретению жилья городов у жителей Москвы возглавила Северная столица. Также лидерами стали Сочи и Краснодар.

Известно, что на Петербург у москвичей приходится 20,7% спроса, а в Краснодаре и Сочи суммарно жилье покупают 33,4% жителей столицы. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

В списке городов, где москвичи приобрели больше всего недвижимости, также присутствуют Тула, Нижний Новгород, Екатеринбург и Алтайский край.

Отмечается, что за год количество жилья, приобретенного горожанами в других регионах России, выросло более чем на 50%. Как правило именно для переезда москвичи выбирают покупку жилья в Нижнем Новгороде, Петербурге, или Екатеринбурге.

Уточняется, что больше половины жителей столицы предпочитают покупать жилье в новостройках, треть из них выбирает вторичную недвижимость, а ещё 13% останавливается на покупке загородных домов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге за 2022 год застройщики перевыполнили целквой показатель на 1,5%, - всего в эксплуатацию было введено 3 миллиона 466 тысяч квадратных метров жилья.