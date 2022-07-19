Московский район Петербурга вышел в лидеры по новостройкам

Доля Московского района в общем объеме зауска новых жилых домов составляет 12 процентов. На втором месте стоит Выборгский район с 11 процентами, а в Невском районе и Всеволожском районе Ленинградской области по 10 процентов. За первое полугодие девелоперы вывели на рынок 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщает NSP.

Как рассказала руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость», активнее всего в Московском районе развивается локация Пулковское-Волхонское. Там реализуют проекты малоэтажной застройки в сегменте "комфорт".

В целом за второй квартал 2022 года предложения на квартиры в Петербурге увеличилось на 11% и составило 3,9 млн квадратных метров. Отмечается, что вывод нового предложения отчасти тормозит стагнация цен.