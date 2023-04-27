В Ленобласти снова выставили на торги имущество Русско-Высоцкой птицефабрики

В Ленинградской области снова выставили на аукцион имущественный комплекс Русско–Высоцкой птицефабрики. Имущество оценивается в размере 3,4 млрд рублей.

В Ленобласти 7 июня состоятся торги по имущественному комплексу Русско–Высоцкой птицефабрики. В описании лота отмечается, что часть имущества находится в залоге. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что компания самостоятельно подала иск о несостоятельности. Владельцы в суде рассказали, что предприятие столкнулось с сокращением заказов поступления денежных средств, а долги по кредитам и налогам превысили 1,1 миллиарда рублей.

Птицефабрика с 2013 года пыталась найти инвестора. В прошлом году была предпринята попытка закрыться, однако губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригрозил собственникам прокуратурой. И вот к осени прошлого года предприятие сдали в долгосрочную аренду (сроком на 8 лет) ООО «Дубрава».