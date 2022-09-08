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Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге

Балет С.Прокофьева Золушка.Сцена из спектакля. Фото Марина Михайлова. штатный фотограф ГАУК РО «РГМТ

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В 2022 году Ростовская область отмечает 85-летие со дня основания. В честь знаменательного события с 20-22 сентября в Санкт-Петербурге состоятся Дни культуры Ростовской области.
 
Об этом на ПМЭФ-2022 договорились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. С 20-22 сентября ведущие учреждения культуры Дона представят свое творчество на крупнейших площадках Северной столицы.

Ростовская область представит жителям Санкт-Петербурга насыщенную культурную афишу.

20–22 сентября, 12:00 – 18:00 Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга: выставки музеев Ростовской области, мастеров декоративно-прикладного искусства, презентации, мастер-классы, дегустации.

20 сентября, 19:00, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга: концертная программа Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. Ансамбль впервые выступят на сцене Капеллы. Артисты исполнят песни из архива Лейб-гвардии казачьего полка в Париже в тематических костюмах той эпохи.

20 сентября, 19:00 Государственный академический Мариинский театр – 2: опера Дж.Пуччини «Турандот» Ростовского государственного музыкального театра. В нашумевшей премьере театра современные театральные технологии стали неотъемлемой частью захватывающего сюжета о кровожадной принцессе Турандот. Технологичная опера покорила Новую сцену Большого театра в прошлом году в рамках VI фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».

21 сентября, 19:00 Государственный академический Мариинский театр: балет Ивана Кузнецова на музыку С.Прокофьева «Золушка» Ростовского государственного музыкального театра. Сказочная балетная премьера 2022 года, заставляющая поверить в чудеса.

21 сентября, 19:00 «Театр-фестиваль «Балтийский дом»: М. Шолохов. «Тихий Дон» спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. «Тихий Дон»  визитная карточка театра и всего Донского региона. В 2015 году в Москве получил гран-при XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь», а в 2016 году «Тихий Дон» был показан в Санкт-Петербурге на сцене театра «Балтийский Дом»

22 сентября, 19:00 «Театр-фестиваль «Балтийский дом»: А. Островский. «Волки и овцы» спектакль Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Яркая премьера 2022 года с нестандартным художественным решением.

22 сентября, 19:00, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга: концерт Ансамбля песни и танца Ростовской государственной филармонии «Легенда». Коллектив завоевал популярность и признание живому вокальному исполнению, мастерству хореографии и богатому репертуару.

Концертный зал Государственного академического Мариинского театра – Торжественное закрытие Дней культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге. Концерт Ростовского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Антона Шабурова. В программе: симфония «Кавказская» известного Российского композитора – ростовчанина Л.Клиничева, С.Прокофьев Уральская рапсодия из балета «Сказ о каменном цветке», С. Прокофьев. Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солист  Сергей Давыдченко, один из лучших пианистов своего поколения, обладатель гран-при международного конкурса Дениса Мацуева Grand Piano Competition.

Cсылка на группу Вконтакте https://vk.com/public215576873

Возрастные ограничения 12+

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