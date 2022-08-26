Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти

В дачный сезон традиционно часть жителей Санкт-Петербурга перемещаются в Ленобласть. В этом году количество абонентов МегаФона в 47 регионе к концу августа выросло на 20% по сравнению с январем. Кратно растет и интернет-трафик. Для обеспечения высокого качества связи в период сезонной миграции в область МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в регионе. Теперь около 2 миллионов жителей области могут выходить в сеть на более высоких 4G-скоростях.

Строительство базовых станций завершилось в Сланцевском, Кингисеппском, Всеволожском и Бокситогорском районах. Ключевая стройка прошла вблизи промышленных предприятий региона. Акцент в развитии мобильной сети компания сделала и на обновлении оборудования.

Модернизация коснулась базовых станций почти в 50 населенных пунктах с населением от нескольких десятков тысяч жителей до нескольких сотен. Среди них такие города, как Сосновый Бор, Кингисепп, Всеволожск, а также небольшие села и дачные поселки. Специалисты оператора повысили мощность объектов связи, пропускную способность, а также активировали диапазон 1800 МГц.

«Жители региона получили дополнительные возможности использовать цифровые сервисы на более высоких скоростях интернета. Прошедшая модернизация в Ленобласти уже вторая в 2022 году. Этой весной мы запустили LTE 900 на более чем 2 тысячах базовых станций, что позволило улучшить дальность сигнала и скорости мобильного интернета. После всех обновлений интернет-трафик увеличился почти на треть», – разъясняет Максим Загинай, технический руководитель МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным аналитиков МегаФона, объем передачи данных в Ленинградской области с начала года достиг уже более 76 тысяч Тб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. При этом голосовой трафик снизился на 8% и составил около 30 миллионов часов, из которых 54% приходится на VoLTE. Технология передачи голоса с помощью LTE позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. Результаты постоянных улучшений на сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 году. В России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.