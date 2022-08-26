  • 26 Август 2022
USD 26.08.2022 59.7699 +-0.2275
USD ММВБ  
EUR 26.08.2022 59.5983 +0.0901
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти


© Фото: предоставлено пресс-службой компании Мегафон

Темы дня

В дачный сезон традиционно часть жителей Санкт-Петербурга перемещаются в Ленобласть. В этом году количество абонентов МегаФона в 47 регионе к концу августа выросло на 20% по сравнению с январем. Кратно растет и интернет-трафик. Для обеспечения высокого качества связи в период сезонной миграции в область МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в регионе. Теперь около 2 миллионов жителей области могут выходить в сеть на более высоких 4G-скоростях.

Строительство базовых станций завершилось в Сланцевском, Кингисеппском, Всеволожском и Бокситогорском районах. Ключевая стройка прошла вблизи промышленных предприятий региона. Акцент в развитии мобильной сети компания сделала и на обновлении оборудования.

Модернизация коснулась базовых станций почти в 50 населенных пунктах с населением от нескольких десятков тысяч жителей до нескольких сотен. Среди них такие города, как Сосновый Бор, Кингисепп, Всеволожск, а также небольшие села и дачные поселки. Специалисты оператора повысили мощность объектов связи, пропускную способность, а также активировали диапазон 1800 МГц.

«Жители региона получили дополнительные возможности использовать цифровые сервисы на более высоких скоростях интернета. Прошедшая модернизация в Ленобласти уже вторая в 2022 году. Этой весной мы запустили LTE 900 на более чем 2 тысячах базовых станций, что позволило улучшить дальность сигнала и скорости мобильного интернета. После всех обновлений интернет-трафик увеличился почти на треть», – разъясняет Максим Загинай, технический руководитель МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

По данным аналитиков МегаФона, объем передачи данных в Ленинградской области с начала года достиг уже более 76 тысяч Тб, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. При этом голосовой трафик снизился на 8% и составил около 30 миллионов часов, из которых 54% приходится на VoLTE. Технология передачи голоса с помощью LTE позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. Результаты постоянных улучшений на сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 году. В России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти
    25.08.22
    В Петербурге открылись курсы для переподготовки специалистов
    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона
    11.08.22
    МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала
    10.08.22
    Быстро, качественно, со склада: множество металлоизделий в наличии и под заказ

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram