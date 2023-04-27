Семак рассказал, почему выгоднее приглашать иностранцев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клубу из Северной столицы трудно приобрести сразу несколько игроков из России из-за высокой трансферной стоимости.

Семак рассказал, что клуб глобально слабее вряд ли станет. Кроме того, он отметил, что “чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов – ниже. Это про иностранцев”. Об этом сообщает Газета.ру.

Кроме того, главный тренер сине-бело-голубых заявил, что на внутреннем рынке цены для “Зенита” совсем другие. По его словам, клубу тяжело купить 3-4 игроков с российским паспортом.

Он добавил, что сделки по россиянам выходят намного затратнее, чем приглашение иностранцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге накануне состоялся центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги между “Зенитом” и московским “Динамо”. Петербуржцам удалось взять реванш за поражение в Кубке России.