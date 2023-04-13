Петербуржцы с трудом находят поликлиники, где можно привиться от коронавируса

Петербург остается в лидерах по количеству зараженных коронавирусом, но теперь у горожан возникла еще одна проблема, - все сложнее становится найти медицинское учреждение, где можно пройти вакцинацию.

На трудности с получением препарата пожаловалась одна из местных жительниц. Женщина рассказала, что хотела вакцинироваться в одной из поликлиник Выборгского района. В учреждении ей заявили, что в настоящий момент это сделать невозможно. Где в таком случае можно поставить прививку, горожанке также не подсказали. Об этом сообщает "МК в Питере".

По словам врачей, все дело в том, что сейчас вакцин в городе осталось не очень много. Информацию подтвердили и в пресс-службе комитета по здравоохранению. Уточняется, что вакцинация сейчас пользуется большой популярностью среди петербуржцев.

В последний раз на территорию региона доставили еще тысячу доз препарата, которые в ближайшее время развезут по районам.