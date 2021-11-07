В Петербурге после 8 ноября будет действовать ряд коронавирусных ограничений

Стало известно, какие коронавирусные ограничения в Петербурге будут действовать после окончания локдауна. Об этом 7 ноября сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

С понедельника в Северной столице к своему привычному режиму работы возвращаются организации и их сотрудники. Несмотря на отказ от продления нерабочих дней, власти города ввели дополнительные ограничения, призванные остановить рост заболеваемости COVID-19.

Так, петербуржцам будет разрешено посещать различные развлекательные мероприятия и учреждения, имея на руках QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса. Предьявить документ придется и братающимся в отделениях ЗАГС.

Время работы заведений общепита ограничат до 23:00. Также ограничения коснутся массовых мероприятий с количеством участников до 40 человек, аквапарков, зоопарков и катков.

В дальнейшем QR-коды начнут требовать во всех остальных сферах общественной жизни. С 15 ноября в фитнес-центры можно будет попасть только при условии пройденной вакцинации от коронавируса, а с 1 декабря и в заведения общепита.